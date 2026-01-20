Galatasaray sol kanadını İspanyol devinde buldu! Transferde yoğun mesai

Sarı-Kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme Atletico Madrid'de görev yapan Arjantinli futbolcu Thiago Almada geldi.

Ne söylendi?

İspanyol basınından Fichajes'in aktardığı bilgilere göre, orta sahasını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray, gündemine Atletico Madrid'in forması giyen yıldız oyuncu Thiago Almada'yı aldı.

Haberde yer alan bilgilere göre, Thiago Almada’nın Galatasaray’a bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncuyu hem projesini güçlendirecek hem de takımın oyun yapısına doğrudan etki edecek ideal bir hamle olarak görüyor.

Öte yandan, Galatasaray ile Thiago Almada cephesi arasındaki temasların önemli ölçüde ilerleme kaydettiği ve transferin kiralama yöntemiyle sonuçlanmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki Thiago Almada, sol kanadın yanı sıra on numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Performansı

Arjantin Milli Takımı formasını 12 kez giyen Almada, 2022 Dünya Kupası’nı kazanan kadronun da bir parçası olmuştu. Kulüp kariyerinde toplam 247 resmi maça çıkan Arjantinli oyuncu, 57 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.