Galatasaray sözleşmesini feshetti! Serdar Aziz, Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'yle anlaşan Serdar Aziz, sarı-kırmızılı kulüpten alacaklarından vazgeçti ve sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

28 yaşındaki stoper, Galatasaray’dan 2.3 milyon euro tutarındaki alacağından vazgeçti. Öte yandan Serdar'ın menajeri Haluk Canatar, “Başka kulüplerden teklif de var ama oyuncu Fenerbahçe de oynamak istiyor. O yüzden gelen teklifleri geri çeviriyoruz,” ifadelerini kullandı.

Menajer Haluk Canatar ve Serdar Aziz, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek sözleşme detaylarını belirledi. Tecrübeli futbolcunun 2.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray da Serdar Aziz’in sözleşmesinin feshi konusunda KAP’a bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu şirketimize 2.3 milyon euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir,” denildi.