Galatasaray, Şener Özbayraklı transferinde sona yaklaştı

Süper Lig'de 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için yerli transfer arayışına girdi. İlk sırada ise Şener Özbayraklı var.

Milliyet Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre , yerli oyuncu sayısını artırmak ve kaliteyi yükseltmek için ’nin sağ beki Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

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Haziran ayı sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen sarı-kırmızılı ekibin, transfer sezonunun açılmasıyla beraber imzayı attırması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu ie 4 yıllık anlaşma yapılacağı belirtildi.

Sağ bekte yerli bir futbolcu isteyen Teknik Direktör Fatih Terim'in, bu sezon Fenerbahçe forması ile yalnızca 9 lig maçına çıkan Şener'i kadrosuna katmak konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü.