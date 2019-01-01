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Galatasaray, Şener Özbayraklı transferinde sona yaklaştı

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Süper Lig'de 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için yerli transfer arayışına girdi. İlk sırada ise Şener Özbayraklı var.

Milliyet Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray, yerli oyuncu sayısını artırmak ve kaliteyi yükseltmek için Fenerbahçe’nin sağ beki Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

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Haziran ayı sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen sarı-kırmızılı ekibin, transfer sezonunun açılmasıyla beraber imzayı attırması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu ie 4 yıllık anlaşma yapılacağı belirtildi.

Sağ bekte yerli bir futbolcu isteyen Teknik Direktör Fatih Terim'in, bu sezon Fenerbahçe forması ile yalnızca 9 lig maçına çıkan Şener'i kadrosuna katmak konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü.

 

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