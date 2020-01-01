Galatasaray Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı

Sarı kırmızılı kulüp iki oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen , 'de forma giyen Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Henry Chukwuemeka Onyekuru ile kiralık olarak görüşmelere başladığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

12 milyon euro'ya transfer olmuştu

2018/19 sezonunun başında River Plate'ten RB Leipzig'e 12 milyon euro karşılığında transfer olan Saracchi, ilk sezonunda 10'u olmak üzere 20 resmi maçta forma giydi. Uruguaylı sol bek bu sezon ise sadece 7 kez oynadı. Saracchi, 1,5 sezonluk Leipzig kariyerinde 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

Saracchi bu sezon Alman ekibinin formasını 7 kez giydi 1 gol attı.

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Galatasaray'daki performansı alkış almıştı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, sarı kırmızılı kulüpte 44 resmi maçta oynamış 16 gol atmıştı. Nijeryalı oyuncu bu performansının ödülünü Monaco'ya transfer olarak almıştı. Fransız ekibi Onyekuru için 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Onyekuru ise Monaco'da sadece 4 resmi maça çıktı 1 asist yaptı.