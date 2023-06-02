Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi merakla beklenen soru, yanıtını buldu.

Dev derbi öncesinde şampiyon Galatasaray'ın başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildi.

Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızı kulüp, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın ardından kaldırmak için federasyona başvurmuştu. TFF ise konuyla ilgili açıklama yapmak için zaman istemişti.

O açıklama cuma günü akşam saatlerinde geldi ve Galatasaray'a onay çıktı.

Ne söylendi?

TFF'nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

"Bu minvalde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir."

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?

İki dev kulüp, Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

4 Haziran Pazar günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. NEF Stadı'ndaki derbi karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.