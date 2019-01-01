Galatasaray sakatlanan Mitroglou'ndan haber bekliyor

Galatasaray, Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan Kostas Mitroglou'nun son durumunu bekliyor.

Kostas Mitroglou, Yunanistan Milli Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Liechtenstein ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmış ve maçın 23. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

31 yaşındaki golcünün henüz son kontrolleri yapılmasa da Yunanistan'ın Bosna Hersek ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Yunanistan Milli Takımı Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis, Mitroglou'nun kadrodan çıkarıldığını belirterek, "Mitroglou'nun bacağında bir problem var ve oynaması mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncunun son durumu yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından kesinlik kazanacak.