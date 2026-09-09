Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sezonuna yenilgiyle başladı. Cim Bom Lizbon'da Sporting Portekiz'e 3-1 mağlup oldu; Geny Catamo ve Luis Suárez geri düşülen skoru öne geçen tarafa çevirirken, Rodrigo Zalazar da muhteşem bir frikik golüyle maçın fişini çekti.

Galatasaray, Estádio José Alvalade'de maça mükemmel bir başlangıç yaptı ve henüz beşinci dakika dolmadan öne geçti. Galatasaray'ın uzak mesafeli taç atışında talihsiz Gonçalo Inácio topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı ve yarım saate kalmadan beraberlik golünü yedi. Maxi Araújo'nun ortasını Türk savunması kötü karşıladı, ardından Catamo şutunu çıkardı.

Galatasaray, kısa süre sonra Leroy Sané ile yeniden öne geçmeliydi. Alman oyuncu, ceza sahasında bir an duraksayarak kendisine gerekli alanı açtı. Ardından topu boş uzak köşeye gönderebilirdi, ancak vuruşu auta gitti.

İkinci yarının başlamasından yaklaşık on dakika sonra Sporting, ilk bakışta hafif görünen bir penaltı kazandı. Ismail Jakobs, Suárez'e arkadan dokundu ve Kolombiyalı oyuncu da sonrasındaki penaltıyı kusursuz şekilde ağlara gönderdi: 2-1.

Yaklaşık beş dakika sonra Sporting, Galatasaray'a ağır bir darbe daha vurdu. Bu yaz 30 milyon euro karşılığında SC Braga'dan transfer olan Şampiyonlar Ligi debutanı Zalazar, frikikte topu harika bir şekilde ağlara yolladı.

Galatasaray, bunun ardından farkı azaltacak gücü artık bulamadı ve ilk puanını ya da puanlarını 13 Ekim'de FC Barcelona karşısında almaya çalışacak. Sporting ise aynı gün Fransa'da RC Lens ile karşılaşacak.