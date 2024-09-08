Victor Osimhen transferiyle dünya çapında ses getiren Galatasaray, İtalya'dan yeni bir transfer gerçekleştirme hazırlığında.

Galatasaray, transfer döneminde önemli bir adım atarak Roma'nın genç yeteneği Nicola Zalewski'yi kadrosuna katıyor. İtalyan kulübünde sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki Polonyalı oyuncunun kısa bir süre içerisinde bonservisiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma katılacağı öne sürüldü.

Zalewski, Roma formasıyla son iki sezonda Serie A’da önemli bir rol oynamış ve kendisine A takımın kapılarını açan Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başarmıştı. Hem sol kanatta hem de orta sahada oynayabilen genç yıldız, Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki hedefleri doğrultusunda kritik bir transfer olarak görülüyor.

Bu sezon tüm maçlarda oynadı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Zalewski’nin takıma katılmasıyla birlikte hücum hattında daha fazla alternatif oluşturmayı ve kadro derinliğini artırmayı amaçlıyor. Polonya milli takımında da forma giyen Zalewski, hem yaratıcı özellikleri hem de yüksek temposuyla dikkati çekiyor.

Transferin finansal detayları henüz bilinmese de Galatasaray yönetiminin bu hamlesi, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Roma’nın bu sezon ligde oynadığı üç maçta da süre alan Zalewski bu karşılaşmaların birine ilk 11’de başladı.