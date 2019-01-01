Galatasaray, Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ı istiyor

Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'da Fatih Terim, Rizespor'un 24 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan'ı transfer etmek istiyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ardında yerli bir kaleci arayışında teknik direktör Fatih Terim, Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı istiyor.

24 yaşındaki kaleci Rizespor'da gösterdiği performansla dikkat çekerken, 30 yaş üzerindeki alternatifleri Volkan Babacan ve Fatih Öztürk'e göre öne çıkıyor.

Rizespor ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Gökhan Akkan, Serie A'da uzun yıllar forma giyen tecrübeli eldiven Samir Ujkani'yi yedek bırakarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gökhan Akkan, performansıyla Mircea Lucescu'nun da dikkatini çekti ve kendisine A Milli Takım rotasyonunda yer buldu.