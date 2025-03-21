Galatasaray rekor bonservis istiyor: Futbol tarihinin en pahalı satışı olacak

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için rekor bir bonservis bedeli belirlediği söylenirken bakın sarı-kırmızılılar oyuncu için kaç para istiyor?

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a teklifler sürüyor

Sarı-kırmızılılar rekor bir bonservis belirledi

Tarihin en pahalı satışı olacak

NE OLDU? Barış Alper Yılmaz'ın geçen sezondan bu yana talipleri her geçen gün artarken sarı-kırmızılılar oyuncunun satışı için bonservis bedelini belirledi. Geçen sezon Okan Buruk'un isteğiyle takımda kalan 24 yaşındaki oyuncu, rekor bir bedelle Florya'ya veda edebilir.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini minimum 40 milyon euro olarak belirledi. 40 milyon euro'ya transfer olması halinde Barış Alper Yılmaz, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Habere göre, Okan Buruk ciddi tekliflere rağmen takımda kalmayı kabul eden Barış’ın önümüzdeki yıl alacağı kararı futbolcunun kendisine bırakacak. Yakın dönemde yıllık garanti ücretinde de iyileştirme yapılan 24 yaşındaki futbolcunun tercihine saygı duyulacağı öğrenildi.

Milli aranın ardından Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.