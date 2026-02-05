Galatasaray rekor bedelle sattığı yıldıza yeniden kavuştu! Transferde anlaşma sağlandı

Galatasaray'da kış transfer döneminde çalışmalar tüm hızıyla sürerken radara eski yıldız girdi. Cimbom, Fransız futbolcuyu kadrosuna yeniden katmak için görüşmelere başlarken anlaşma sağlandı.

Ne söylendi?

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sacha Boey’i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yönetimin, 25 yaşındaki sağ beki kiralık olarak transfer etmek adına Alman kulübüyle görüşmelere başladığı aktarılırken hem oyuncu hem de Bayern Münih tarafıyla anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Rekor bedelle gitmişti

Sarı-kırmızılı ekip, Fransız futbolcuyu 28 Ocak 2024 tarihinde Alman ekibine 30 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeli karşılığında satmıştı.

Performansı

Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sacha Boey, çıktığı 38 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist katkısında bulundu.