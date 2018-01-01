Galatasaray, Radamel Falcao transferine çözüm arıyor

Golcü transferi kapsamında Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgilenen Galatasaray, transferi bitirebilmek adına çözüm arıyor.

Sezon başından bu yana golcü arayışlarını sürdüren ve Ocak ayında bir veya iki forvet transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan ismi olan Radamel Falcao için çözüm aranıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Radamel Falcao için şartları zorlayan Galatasaray, oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralamak isterken diğer yandan da kulübüne kiralama ücreti vermemek için yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan Galatasaray, Falcao'yu 1,5 yıllığına kiralamak isterken oyuncu bu süre zarfına sıcak bakmıyor. Kolombiyalı yıldızın 2,5 yıllık kontrat istemesi, sarı-kırmızılı ekibin yoluna taş koyuyor.

Galatasaray'ın bu transferdeki en önemli engellerinden biri ise Finansal Fair Play kriterleri olarak dikkat çekiyor. UEFA ile FFP anlaşması yapan Galatasaray, oyuncunun yıllık ücreti konusunda FFP'ye takılmamak için çaba harcıyor.

Adı bir süredir Galatasaray'la anılan 32 yaşındaki yıldız golcü Monaco dışında Chelsea, Manchester United, Atletico Madrid, Porto ve River Plate'te forma giydi.