Galatasaray, Radamel Falcao için düğmeye bastı!
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Getty/Alex Pantling
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
L'Equipe'in haberine göre sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, golcü oyuncu Radamel Falcao'nun transferi için Monaco ile temasa geçti.
Haberde Kolombiyalı oyuncunun da transfer görüşmelerine onay verdiği kaydedilirken, Falcao'nun menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildiği belirtildi.
33 yaşındaki oyuncunun bir Suudi Arabistan, iki de Çin kulübünden teklif aldığı da gelen haberler arasında.
Falcao, geçenb sezon Monaco forması altında çıktığı 39 resmi maçta 16 gole imza atmıştı.