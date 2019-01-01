Galatasaray, Radamel Falcao için düğmeye bastı!

Fransız basınına göre Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için Monaco ile temasa geçti...

Transfer çalışmalarını sürdüren için 'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

L'Equipe'in haberine göre sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, golcü oyuncu Radamel Falcao'nun transferi için ile temasa geçti.

Haberde Kolombiyalı oyuncunun da transfer görüşmelerine onay verdiği kaydedilirken, Falcao'nun menajerler aracılığıyla 'ye de önerildiği belirtildi.

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33 yaşındaki oyuncunun bir , iki de Çin kulübünden teklif aldığı da gelen haberler arasında.

Falcao, geçenb sezon Monaco forması altında çıktığı 39 resmi maçta 16 gole imza atmıştı.