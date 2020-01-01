Galatasaray, Oumar Niasse ile görüşmelere başladı
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2014’te Akhisarspor’dan Lokomotiv Moskova’ya transfer olan Oumar Niasse, önümüzdeki sezon Süper Lig'e geri dönebilir.
Fanatik' te yer alan habere göre Galatasaray, Everton ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki forvetle görüşmelere başladı.
Nijeryalı forvet Niasse, Lokomotiv Moskova macerasının ardından 2016’da transfer olduğu Everton’da fazla forma şansı bulamadı. Bu sezon Premier Lig'de yalnızca üç maça çıkabilen Senegalli forvet, ağları havalandıramadı.
Niasse'nın Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.