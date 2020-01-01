Transfer

Galatasaray, Oumar Niasse ile görüşmelere başladı

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Oumar Niasse Everton 2018-19
Getty Images
Galatasaray'ın Everton'da sözleşmesi sona eren Senegalli forvet ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

2014’te Akhisarspor’dan Lokomotiv Moskova’ya transfer olan Oumar Niasse, önümüzdeki sezon Süper Lig'e geri dönebilir.

Fanatik' te yer alan habere göre Galatasaray, Everton ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki forvetle görüşmelere başladı.

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Nijeryalı forvet Niasse, Lokomotiv Moskova macerasının ardından 2016’da transfer olduğu Everton’da fazla forma şansı bulamadı. Bu sezon Premier Lig'de yalnızca üç maça çıkabilen Senegalli forvet, ağları havalandıramadı.

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    Niasse'nın Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

     

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