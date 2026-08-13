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Çeviri:

Galatasaray, Osimhen konusunda Hilal'e kapıyı kapattı

Transfers
Galatasaray
Al Hilal
V. Osimhen
Türkiye
Suudi Arabistan
Nijerya

Pazarlığa yer yok

Türk ekibi Galatasaray, bu yaz transfer döneminde Nijeryalı forveti Victor Osimhen'den ayrılmayı reddederken, Suudi Arabistan ekibi Hilal ise yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz dönemde bazı basın haberleri, Hilal'in forveti Karim Benzema'nın menajerinden ayrılık öncesinde dış teklifler araştırmasını istediğine, uygun bir proje bulması halinde Zaim ile serüvenini sonlandırmaya karşı olmadığına işaret etmişti.

Buna karşılık, kulüp yönetimi oyuncunun devam etmesinde ısrarcı görünmüyor; ancak kulübün haklarını koruyacak uygun bir mali teklifin gelmesini şart koşuyor ki bu şimdiye kadar gerçekleşmedi.

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Fransız forvetin ayrılma ihtimaline karşı Hilal, hücum hattını ağır bir transferle takviye etmeye çalışıyor; bu nedenle Osimhen'i Galatasaray'dan kadrosuna katmayı deniyor.

Bu bağlamda, Sky ağının Alman gazetecisi Florian Plettenberg, Galatasaray'ın dün çarşamba günü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Hilal kulübü adına çalışan bir aracı üzerinden 130 milyon euroluk bir teklif aldığını belirtti.

Resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, teklifin sözlü olarak sunulduğunu, Galatasaray'ın bu aşamada müzakere etmek istemediğini ve herhangi bir görüşmeye girmeye niyetli olmadığını ekledi.

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