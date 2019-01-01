Galatasaray orta sahaya 20 yaşındaki Japon yıldızı istiyor

Sarı kırmızılılar, Hollanda ekibi Groningen'de forma giyen Japon yıldızı yedi aydır takip ediyor.

Galatasaray’da Fatih Terim önderliğinde geleceğin takımını kurma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye gazetesinden Burhan Can Terzi'nin haberine göre Galatasaray, Groningen'de forma giyen Japon futbolcu Ritsu Doan'ı transfer listesine aldı.

Savunmaya yapılan Marcao ve Luyindama takviyesi sonrası bu bölgeyi sağlamlaştıran sarı kırmızılılar aynı planı orta saha için de uygulamak istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in talimatı sonrası detaylı bir araştırmaya giren izleme komitesinin liste başında yaklaşık yedi aydır takip edilen Ritsu Doan bulunuyor.

Asya Kupası’nda attığı iki golle ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Doan, Groningen’deki istikrarıyla da Hollanda devlerinin kıskacında.

20 yaşındaki futbolcunun Groningen ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.