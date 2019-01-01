Galatasaray, Onyekuru için yola çıkıyor

Sarı kırmızılılar, Afrika Kupası öncesi Henry Onyekuru transferini bitirmek için İngiltere'ye gidiyor.

, Henry Onyekuru transferinde elini çabuk tutmak istiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı kırmızılı yönetim, ligde 14 gol, 5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı kanat oyuncusunu 1 yıl daha takımda tutmak için hemen harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray'ın bu konuda acele etmesinin nedeni 21 Haziran'da başlayacak olan Afrika Kupası. Milli Takımı forması giyecek olan Onyekuru'nun, turnuvada iyi performans göstermesi halinde talipleri ve fiyatı artacak.

Bu nedenden dolayı sarı kırmızılı yönetim, önümüzdeki hafta İngiltere'ye gidip ile görüşecek ve Onyekuru için 1.2 milyon euro teklif edecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 16 gol attı, 6 asist yaptı.