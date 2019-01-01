Ömer Bayram: Virgil van Dijk ile kuru fasulye yerdik

Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Ömer Bayram, Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile geçirdiği çocukluğunu anlattı.

Bu sezon Akhisarspor'dan 'a transfer olan 28 yaşındaki sol bek Ömer Bayram, 'da geçirdiği çocukluk yıllarını ve Virgil van Dijk ile geçirdiği günlerini anlattı.

27 Temmuz 1991'de Hollanda'nın Breda şehrinde dünyaya gelen Bayram, çocukluk anılarını ve futbol kariyerinin ilk dönemlerini Players ID kanalında dile getirdi.

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Ömer Bayram, kendisi gibi Breda'da doğan ve aynı yaşta olan 'un başarılı stoperi Virgil van Dijk ile beraber büyüdüğünü ifade ederken şunları söyledi:

"Virgil van Dijk çok genç yaşta Willem II'ye transfer oldu. Ben amatör takımlarda 1 sene oynadım. Devamlı dışarda, sabah akşam beraber oynuyorduk. Virgil van Dijk bizim eve gelirdi. Annem kuru fasulye ve pilav yapardı, patates kızartması yapardı, beraber yerdik. Ona yaradı, bize de yaradı tabii çok şükür. 14-15 yaşlarındayken hemen hemen aynı boydaydık. Onun boyu son birkaç senede uzadı."

Ömer Bayram, Baronie'nin altyapısından NAC Breda altyapısına geçtikten sonra U17 ve U19 takımlarında da oynadı. Sonrasında A takıma yükseldi ve 2012'de yolu 'ye düştü. Önce 'da oynayan deneyimli futbolcu, 4 sezonda 122 karşılaşmada görev aldı ve 5 gol 3 asistlik katkı sağladı. 2016-17 sezonu başında Akhisarspor'a transfer olan Ömer Bayram, 3 sene boyunca Manisa ekibinde forma giydi ve 71 maçta 1 gol atıp 8 asist yapmayı başardı.