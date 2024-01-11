Galatasaray ödeme krizi mi yaşıyor? Futbolcuların maaşı en son ne zaman ödendi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüpte ödeme krizi yaşandığı iddialarına yanıt verirken futbolcuların en son ne zaman ödeme aldığını açıkladı.

Galatasaray zirve takibini sürdürüyor

Futbolcuların maaşlarını almadığı iddia edilmişti

Dursun Özbek söylentileri yalanladı

NE OLDU? Son dönemlerde Galatasaray'ın futbolcuların maaşlarını geciktirdiği ve ödeme krizi yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu söylentileri yalanladı.

NE SÖYLENDİ? Sabah'a konuşan Dursun Özbek, kulüp içinde ödeme krizi olmadığını ve futbolculara prim ile maaşların ödendiğini şu sözlerle anlattı: "Söylenenler tamamen hayal ürünü. Primleri salı günü, maaşları da bugün (dün) ödedik."

BÜYÜK RESİM: Ayrıca Dursun Özbek ara transfer döneminde bir sol bek takviyesi yapmak istediklerini söyledi. "Göksel Gümüşdağ yardımcı olursa Dubois geri gelebilir" dedi.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray, Süper Lig'de bir sonraki maçını Sivasspor deplasmanında 11 Ocak'ta oynayacak. Ardından 15 Ocak'ta Kayserispor ile karşı karşıya gelecekler.