Galatasaray, Nzonzi için görüşmelere başladı

Sarı kırmızlı ekip, Steven Nzonzi'nin kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Orta saha transferi konusunda çalışmalarını sürdüren , 'dan Steven Nzonzi'yi kiralıyor. Sarı Kırmızılılar, futbolcunun geçici transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Steven Nzonzi kimdir?

Tam adı Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi olan Fransız oyuncu 15 Aralık 1988'de dünyaya geldi.

Haberin devamı aşağıda

Kariyerine o dönem 2. Ligi'nde bulunan 'te başlayan başarılı ön libero, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer olarak ilk büyük sıçrayışını gerçekleştirdi. Burada geçirdiği 3 yılın ardından bir diğer Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer oldu. Başarılı oyuncu 2014 - 2015 ezonunda Yılın en iyi oyuncusu seçildi ve 2015'te 8 milyon euro karşılığında 'nın yolunu tuttu. Nzonzi buradaki ilk sezonunda da 'ni kaldırmayı başardı.

Sevilla'da da geçirdiği 3 sezon boyunca Fransa Milli Takımı'na kadar yükseken başarılı orta saha, geçtiğimiz sezon başında Roma'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibi Nzonzi için tam 27 milyon euro bonservis öderken Fransız oyuncu da Roma ile 39 maça çıktı. Ligde 1 gol 2 asist yapmayı başardı. Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçın da tamamında yer aldı. Başarılı oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'nda yer almıştı ve kupayı kazanmıştı.