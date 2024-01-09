Galatasaray, Muslera'nın yerine 20 milyon Euro'luk kaleciyi alacak!

Galatasaray'ın Fernando Muslera'dan sonraki kalecisini açıkladılar.

Sarı-Kırmızılı ekipte Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle alternatif arayışları başladı.

Galatasaray formasını 13 yıldız giyen 37 yaşındaki Muslera'nın da kontratının yenilenme fikri var. Fakat futbolu ülkesi Uruguay'da bırakmak isteyen Muslera'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Ne söylendi?

Bu doğrultuda Cim Bom kaleci listesini hazırladı ve İtalyanlardan flaş bir iddia geldi. Tutto Atalanta, Aslan'ın kaleci arayışı doğrultusunda Juan Musso ile kiralık olarak ilgilendiğini yazdı. Çizme ekibinin ise Arjantinli kaleciyi kiralık göndermek yerine bonservisiyle satmak istediği de belirtildi.

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Ne yaptı?

Haberde, 29 yaşındaki Arjantinli kalecinin İtalyan ekibinde inişli çıkışlı bir performans sergilediği ve bu yüzden de takımdan ayrılma ihtimalinin kuvvetli olduğu kaydedildi. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 15 karşılaşmada görev yaptı ve kalesinde 16 gol gördü.

20.5 milyon Euro...

Futbola Arjantin'de Racing Club takımında başlayan Musso, 2021 yılında Udinese'den Atalanta'ya 20.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Deneyimli eldiven, Arjantin Milli Takım kalesini de 2 kez korudu.