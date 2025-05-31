Galatasaray, Muslera ile yaptığı yeni anlaşmanın detaylarını açıkladı

Galatasaray kulüpten ayrılan Fernando Muslera'nın sahibi olduğu takımla iş birliği anlaşması imzaladı.

Muslera, Galatasaray'a veda etti

Geleceği henüz belirsiz

Sahibi olduğu takımla iş birliği anlaşması yapıldı

NE OLDU? Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14. sezonun ardından sarı-kırmızılı kulübe veda etti ve ülkesine dönecek. Sarı-kırmızılı formayla birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın sahibi olduğu takımla Galatasaray anlaşma imzaladı.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray, Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile protokol anlaşması imzalandığını şöyle duyurdu: "Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir."

BÜYÜK RESİM: Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 14. sezonunu tamamlarken 8 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa zaferi yaşadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'deki sezonun son karşılaşmasının ardından kulübe veda etti.

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SIRADA NE VAR? Fernando Muslera'nın geleceği henüz belirsiz. Uruguaylı futbol kariyerini noktaladıktan sonra Galatasaray'la saha dışında çalışmaya devam edebilir.