Galatasaray Mostafa Mohamed transferinde sona yaklaştı

Zamalek Basın Sözcüsü Essam Salem golcü oyuncu Mostafa Mohamed'in 1,5 yıl boyunca kiralık olarak Galatasaray forması giyeceğini açıkladı.

Mbaye Diagne'yi Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'e kiralamaya hazırlanan Galatasaray, aradığı golcüyü buldu.

Fatih Terim'in transfer döneminin başından bu yana kadroya katılmasını istediği Mostafa Mohamed için transferinde son aşamaya gelinirken, Zamalek kulübü de iki takımın anlaşmaya vardığını açıkladı.

Zamalek Basın Sözcüsü Essam Salem oyuncunun 1,5 yıl boyunca kiralık olarak Galatasaray forması giyeceğini açıklarken, sarı-kırmızılı takımın bu süre için 2 milyon dolar ödeyeceği ve anlaşmanın 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu içerdiğini ifade etti.