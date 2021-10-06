Galatasaray, Mostafa Mohamed kararını verdi

Galatasaray, Mısırlı golcünün bonservisini alacak mı?

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten bir buçuk yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı ekipteki kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yapmıştı.

İlk beş maçında beş gol atan Mısırlı golcü, geçen sezonun geri kalanında ve 2021-22 sezonunun başlangıcında bu yükselen formunu devam ettirememişti.

Son olarak Galatasaray'ın Süper Lig'de sekizinci haftada karşılaştığı Çaykur Rizespor karşısında iki gol kaydeden yıldız golcünün bu performansı, geleceğini doğrudan etkilemiş gibi görünüyor.

Galatasaray, Mohamed'in bonservisini alıyor

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Mısırlı golcünün dört milyon dolar'lık satın alma opsiyonunu devre arasına kadar ödemeyi planlıyor.

Yaz transfer döneminde Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, Mbaye Diagne'nin de yükselen performansıyla Mohamed'i Bordeaux'ya satmayı düşünüyordu. Ancak bu transfer, süreçte çıkan pürüzler nedeniyle gerçekleşememişti.

Haberde yetenekli oyuncunun Çaykur Rizespor karşısındaki performansının Fatih Terim'i etkilediği ve Mohamed'in takımda kalacağı belirtildi.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray karnesi

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 31 maçta terletti.

Golcü oyuncu, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı.

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