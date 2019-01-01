Galatasaray, Merih Demiral'i kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Alanyaspor'a Merih Demiral'in durumunu sordurttuğu iddia edildi.

Galatasaray, Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın yerini Alanyaspor'dan Merih Demiral ile doldurmayı düşünüyor.

Fanatik' ten Yakup Çınar'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki stoper Merih Demiral'ın transferi için nabız yokladı. Fatih Terim, Alanyaspor'a oyuncunun durumunu sordurttu.

Alanyaspor'un Sporting Lizbon'dan sezon başında bedelsiz olarak kiraladığı oyuncunun sözleşmesinde 3.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Ancak bu maddeyi sadece Alanyaspor kullanabiliyor. Galatasaray'ın Merih'i kadrosuna katabilmesi için Alanyaspor'u ikna etmesi gerekiyor. Alanyaspor ise Merih için Galatasaray'dan 7-8 milyon euro bonservis talep etti.

Fenerbahçe alt yapısında yetişen Merih Demiral, 2016 yılında Portekiz 3. Lig ekibi Alcanense'ye transfer olmuştu. Aynı sezon Portekiz'in dev ekibi Sporting Lizbon, 6 ay Alcanense forması giyen Merih'i renklerine bağlamış ve 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

UEFA, Ozan Kabak ile birlikte Merih'i 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yeteneği listesine almıştı.