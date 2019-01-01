Galatasaray, Mbaye Diagne'yi transfer etti
Galatasaray, uzun süren forvet hasretini sona erdirdi.
Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin transfer edildiğini duyurdu.
Galatasaray'ın resmi Youtube kanalına "Mbaye Diagne hayırlı olsun" mesajlı bir video yüklendi ancak kısa süre sonra video gizlendi.
Sarı kırmızılılar, transfer döneminin kapanmasına yaklaşık 1 gün kala forvet transferine nokta koymuş oldu.
Diagne KAP'a bildirildi
Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından taraftarlara forvet transferinin bittiğini belirten bir video yayınladı.
Galatasaray, transfer açıklaması hazırlığını bu video ile duyurdu:— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 30 Ocak 2019
"Hazır mıyız?"pic.twitter.com/4hIf6aLRvZ
Kısa süre içinde transferin kim olduğunun açıklanması beklenirken hem Galatasaray'ın resmi internet sitesi hem de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesi yaşanan yoğunluk sebebiyle çöktü.
Konu hakkında bir açıklama yayımlayan Galatasaray, taraftarlar'dan KAP sitesine girmemesini istedi.
Galatasaray, transfer açıklamasının neden geciktiğini belirten bir açıklama yaptı. pic.twitter.com/mmijxg9DBM— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 30 Ocak 2019
Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu. pic.twitter.com/olinZJSf8e— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 30 Ocak 2019