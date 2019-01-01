Galatasaray, Mbaye Diagne'yi transfer etti

Forvet transferi için çalışan ve son günlerde gaza basan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etti.

Galatasaray, uzun süren forvet hasretini sona erdirdi.

Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin transfer edildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın resmi Youtube kanalına "Mbaye Diagne hayırlı olsun" mesajlı bir video yüklendi ancak kısa süre sonra video gizlendi.

Sarı kırmızılılar, transfer döneminin kapanmasına yaklaşık 1 gün kala forvet transferine nokta koymuş oldu.

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Diagne KAP'a bildirildi

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından taraftarlara forvet transferinin bittiğini belirten bir video yayınladı.

Galatasaray, transfer açıklaması hazırlığını bu video ile duyurdu:



"Hazır mıyız?"pic.twitter.com/4hIf6aLRvZ — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 30 Ocak 2019

Kısa süre içinde transferin kim olduğunun açıklanması beklenirken hem Galatasaray'ın resmi internet sitesi hem de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesi yaşanan yoğunluk sebebiyle çöktü.

Konu hakkında bir açıklama yayımlayan Galatasaray, taraftarlar'dan KAP sitesine girmemesini istedi.

Galatasaray, transfer açıklamasının neden geciktiğini belirten bir açıklama yaptı. pic.twitter.com/mmijxg9DBM — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 30 Ocak 2019

Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.