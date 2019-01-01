Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Club Brugge'a kiralıyor

Sarı kırmızılılar, Senegalli oyuncuyu Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Brugge'a kiralamak için görüşmelere başladı.

Transferin son günlerinde vites yükselten 'da bu sefer bir ayrılık yaşanıyor.

Falcao'yu İstanbul'a getiren ve Florin Andone'yi kiralamak için görüşmelere başlayan sarı kırmızılılar, bu hamlelerle forvet hattını güçlendirdi.

Hücum bölgesine yapılan transferlerin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan 'a kiralanıyor.

Galatasaray transferi aşşağıdaki KAP bildirisiyle duyurdu:

“Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Senegalli santrfor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de rakip fileleri 30 defa havalandırarak gol kralı olmuştu.