Galatasaray, Mauro Icardi'yi Süper Lig tarihine geçirecek: Arjantinli tarih yazmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Radamel Falcao'yu geride bırakarak Mauro Icardi'yi Süper Lig'in en pahalı oyuncusu yapacak.

Galatasaray, Icardi'yi kadrosuna katıyor

Onu Süper Lig'in en pahalı oyuncusu yapacak

Rekor daha önce Radamel Falcao'daydı.

NE OLDU? Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekibe imza atmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldızın Florya'da kazanacağı maaş da belli oldu.

ICARDI'NİN MAAŞI NE KADAR? Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi'yi Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak. PSG'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek olan Sarı-kırmızılılar, 3+1 yıllık anlaşmaya vardıkları Mauro Icardi'ye 10 milyon euro maaş verecek. Böylece Arjantinli golcünün toplam maliyeti 50 milyon euro'yu bulacak.

BÜYÜK RESİM: Mauro Icardi, Galatasaray'dan 10 milyon euro kazanması halinde Süper Lig tarihine geçerek lig tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olacak. Bu rekor daha önce 5 milyon euro kazanan Radamel Falcao'ya aitti.