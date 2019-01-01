Galatasaray, Mario Lemina'yı bir yıllığına kiralıyor

Galatasaray'ın Southampton'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığı iddia edildi.

'dan transfer döneminin bitmesine kısa süre kala sürpriz bir hamle geldi.

RMC Sport' ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, forması giyen Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladı. Gabonlu orta saha oyuncusu, Pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Kariyerine Lorient altyapısında başlayan Lemina, 2013'te 4 milyon euro karşılığında 'ya transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansın ardından 2015'te tarafından önce kiralanan, ardından da bonservisi alınan Lemina, 2017'de ise 17 milyon euro bedelle Southampton'ın yolunu tutmuştu.

Haberin devamı aşağıda

Southampton'da istikrarsız bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana dek Southampton'da süre alamamıştı.