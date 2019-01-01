Galatasaray kârda, Fenerbahçe ve Beşiktaş zararda!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, KAP'a son 9 aylık kar/zarar bilançolarını açıkladı.

'in 3 İstanbul büyüğü Kamuyu Aydınlatma Platformuna'na son 9 aylık kâr / zarar bilançolarını açıkladı. son 9 ayda kâr ettiğini açıklarken Beşiktaş ve 'den ise zarar bildirimi geldi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 80 milyon 984 bin 234 lira kar elde etti.

Haberin devamı aşağıda

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 154 milyon 792 bin 68 lira zarar etmişti.

En fazla zarar Beşiktaş'ta

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102 milyon 238 bin 806 lira zarar ettiği bildirildi.

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 102 milyon 604 bin 253 lira zarar etmişti.

Siyah beyazlılar tarafından KAP'a yapılan açıklamada son aylık dönem faaliyet raporlarına göre 206 milyon 359 bin 830 TL zarar elde edildiği duyuruldu.