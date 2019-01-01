Canlı Skorlar
Galatasaray

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi kaç yıldır yenemiyor?

Yorum()
AA
Galatasaray, Fenerbahçe'yi, deplasmanda en son ne zaman yendi? Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda ne zamandır yenemiyor? İşte yanıtı...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray ligde 123. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, ezeli rakibi karşısında 19 yıldır galip gelemiyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 1999-00 sezonunda 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1'lık skorla devirerek almıştı.

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 19 maçtır kazanamıyor (5B 14M); bu sarı kırmızılıların lig tarihinde bir deplasmandaki en uzun galibiyetsiz serisi.

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 19 lig maçı ve sonuçlar:

TARİH ORGANİZASYON SONUÇ (FB-GS)
06.05.2001 Süper Lig 2-1
16.02.2002 Süper Lig 1-0
06.11.2002 Süper Lig 6-0
29.02.2004 Süper Lig 2-1
22.05.2005 Süper Lig 1-0
22.04.2006 Süper Lig 4-0
03.12.2006 Süper Lig 2-1
08.12.2007 Süper Lig 2-0
09.11.2008 Süper Lig 4-1
25.10.2009 Süper Lig 3-1
24.10.2010 Süper Lig 0-0
17.03.2012 Süper Lig 2-2
12.05.2012 Süper Lig 0-0
12.05.2013 Süper Lig 2-1
10.11.2013 Süper Lig 2-0
08.03.2015 Süper Lig 1-0
25.10.2015 Süper Lig 1-1
20.11.2016 Süper Lig 2-0
17.03.2018 Süper Lig 0-0

Kapat