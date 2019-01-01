Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi kaç yıldır yenemiyor?
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AA
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray ligde 123. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, ezeli rakibi karşısında 19 yıldır galip gelemiyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 1999-00 sezonunda 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1'lık skorla devirerek almıştı.
Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 19 maçtır kazanamıyor (5B 14M); bu sarı kırmızılıların lig tarihinde bir deplasmandaki en uzun galibiyetsiz serisi.
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 19 lig maçı ve sonuçlar:
|TARİH
|ORGANİZASYON
|SONUÇ (FB-GS)
|06.05.2001
|Süper Lig
|2-1
|16.02.2002
|Süper Lig
|1-0
|06.11.2002
|Süper Lig
|6-0
|29.02.2004
|Süper Lig
|2-1
|22.05.2005
|Süper Lig
|1-0
|22.04.2006
|Süper Lig
|4-0
|03.12.2006
|Süper Lig
|2-1
|08.12.2007
|Süper Lig
|2-0
|09.11.2008
|Süper Lig
|4-1
|25.10.2009
|Süper Lig
|3-1
|24.10.2010
|Süper Lig
|0-0
|17.03.2012
|Süper Lig
|2-2
|12.05.2012
|Süper Lig
|0-0
|12.05.2013
|Süper Lig
|2-1
|10.11.2013
|Süper Lig
|2-0
|08.03.2015
|Süper Lig
|1-0
|25.10.2015
|Süper Lig
|1-1
|20.11.2016
|Süper Lig
|2-0
|17.03.2018
|Süper Lig
|0-0