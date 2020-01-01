Galatasaray, Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1 yıllığına Karagümrük'e kiralandığını resmen duyurdu.

Kulübü, Jimmy Durmaz'ın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan duyuruda ise Yapılan anlaşmaya göre Karagümrük Kulübü'nün kiralama bedeli olarak 2.647.060 TL +KDV ödeyeceği de bildirildi.

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2019 yazında transfer edilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı forma altında 17 resmi maçta görev alıp 1 asist yapmıştı.