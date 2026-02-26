Galatasaray, İtalyanları yerle bir etti: Herkes şokta! 'Her şeyi mahveden adam'

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen adını son 16'ya yazdırdı ve Avrupa'da manşetleri süsledi.

Ne söylendi?

GAZZETTA: 'KIRMIZI KART GAALTASARAY'I BASKI ALTINA ALDI'

"10 kişi kalmaları ve muhtemelen kaybedecek hiçbir şeylerinin kalmaması, Juventus oyuncularının zihinlerini rahatlattı ve Türk tarafını baskı altına aldı. Galatasaray oyundan kopmuş gibiydi ve Gündoğan, Sané ve İcardi gibi tecrübeli oyuncuların oyuna girmesi de işe yaramadı. Osimhen, 106. dakikada Yılmaz'ın pasıyla Gatti'nin ofsaytta bırakmadığı pozisyonda Perin'i bacak arasından çapraz bir şutla mağlup ederek rolünü üstlendi. Juve'nin bir şansı daha oldu, ancak Uğurcan Çakır Kosovalı oyuncuyu bir kez daha kurtardı ve son golü Barış Alper Yılmaz'dan iki dakika kala yedi. Ancak Juventus oyuncuları zafere çok yaklaşmış olmaları nedeniyle ayakta alkışlandı. Ve her şeyden önemlisi, bundan sonra (en azından ligde) sonuna kadar oynayabileceklerini biliyorlardı."

CDS: 'HER ŞEYİ MAHVEDEN MASKELİ FORVET'

"Bir maçı anlatırken inanmak zor, ama her şey gerçek, hatta Juventus taraftarlarının unutamayacağı en acı finalle biten bir akşamda. Spalletti'nin takımı, başlama düdüğünden önce bilim kurgu gibi görünen bir başarıya çok yaklaştı. O kadar mükemmel bir oyun oynadılar ki, sadece son derece acı bir bitiş ve uzatmalarda Osimhen’den yedikleri gol yüzünden bu başarıya ulaşamadılar. Tam o an, Osimhen işin içindeydi."

"Akşamın epik anlatısı, Osimhen'in attığı golle, acı ve zalim bir adaletsizlik gibi hissedildi. Ama o 105 dakika boyunca oyuncuların verdiği cesur performans, hala akıllarda ve gözlerde kalacak. Locatelli, Gatti, McKennie attıkları gollerle, Yıldız ise sakatlığına rağmen olağanüstü bir oyun sergileyerek öne çıktı. Spalletti, Tom Cruise’a dönüşerek 105 dakika boyunca mükemmel bir liderlik sergiledi, ta ki bu "Imposible Mission" Osimhen'in golüyle sona erene kadar."

TUTTOSPORT: 'UĞURCAN ÇAKIR BUFFON GİBİ OYNADI'

"Gala'nın kalecisi Uğurcan Çakır, Buffon gibi bir akşam geçirdi ve toplara müthiş bir şekilde müdahale etti. 90. dakikaya sadece birkaç dakika kala; Juve taraftarları dışında kimse inanmadı. Ve Kenan Yıldız'ın 92. dakikadaki şutu auta gitti, Türklerin kontra ataklarda kaçırdığı bir dizi inanılmaz fırsatın ortasında Juve hayallerine çok az kala durdu. Maçın sonunda stadyumun tamamı, yeniden keşfedilen Juventus'u alkışladı."

CORRIERE DELLA SERA

"On kişi kalan Juventus, Galatasaray'ı uzatmalara götürdü, ancak Osimhen onların umutlarını suya düşürdü. Son 16 turuna yükselme şansı ve UEFA'dan gelecek paralar kaybedildi ancak takım onurunu kaybetmedi."

TUTTOMERCATO:

"Juventus için yapacak bir şey yok. Bir mucize gerçekleştirebileceği fikrini ve Şampiyonlar Ligi'ni terk etmek zorunda kaldı. Üç gol bularak muhteşem bir geri dönüşe imza atsalar da uzatma dakikaları soğuk duş etkisi yarattı."

LA REPUBBLICA:

"Juventus büyük bir yanılsama yaşadı, Galatasaray'a karşı galibiyet yeterli olmadı. On kişi kalan Torino ekibi, maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Ardından Nijeryalı Osimhen maçın kaderini değiştiren golü attı."

MARCA: OSIMHEN JUVE'NİN HAYALLERİNİ YIKTI

"Juventus, berbat geçen bir sezonda bir hayal kırıklığı daha yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi , ancak Galatasaray'a 3-2 mağlup olmaları kaderlerini değiştirebilir. Spalletti'nin öğrencileri , ikinci yarının tamamını on kişiyle oynadıktan sonra maçı uzatmalara taşıdı; burada da Osimhen'in muhteşem bir golü , Torino'da çok kötü bir performans sergileyen zor durumdaki Türk takımını kurtardı."

BILD: GALA, MUCİZEYİ YERLE BİR ETTİ

"Juventus için acı bir darbe! Torino ekibi, ilk maçta 2-5 geride kaldıktan sonra on kişiyle oynayarak skoru eşitlemeyi başardı, ancak uzatma dakikalarında gücü tükendi. Victor Osimhen (105. dakika) ve Barış Yılmaz (119. dakika) golleriyle Galatasaray, 2-3'lük galibiyetle 2014'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi."