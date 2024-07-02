Galatasaray istiyordu: Fenerbahçe, Juventus'un yıldızı için devreye girdi!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedef, Juventus'un yıldız futbolcusu...

Fenerbahçe, orta saha transferinde gözünü Çizme ekibinin yıldızına çevirdi ve Juventus'un kapısını çaldı.

Ne söylendi?

İtalya'da çıkan haberlere göre, Fenerbahçe’nin ABD’li oyuncu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkararak Juventus’la transfer görüşmelerine başlayacak.

Haberlerde, Juve’nin Douglas Luiz transferi sonrası gözden çıkardığı 25 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 20 milyon Euro olduğunun altı çizildi.

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Galatasaray'la da adı anıldı

Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan McKennie’nin, bu rakamın biraz daha aşağısına satılabileceği ve Fenerbahçe'ye gidebileceği vurgulandı.

Öte yandan İngiliz basını, Tottenham’ın da ABD’lı futbolcunun durumunu takip ettiğini yazdı. Londra ekibinin, McKennie’yi orta saha adayları arasına aldığı belirtildi.

Hayal kırıklığı yaratmıştı

Ancak Prmeier Lig’de 2022-23 sezonun ikinci yarısında kiralandığı Leeds ile kötü bir macera yaşaması nedeniyle Tottenham’ın bu oyuncuya tereddütlü yaklaştığı kaydedildi. Leeds o sezon ligden düşmüş ve McKennie, performansıyla beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratmıştı.