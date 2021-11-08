Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes kumar mı oynuyor?

Portekizli futbolcunun Benfica'da kadro dışı bırakılarak B takıma gönderildiği iddia edildi.

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes kısa süre içinde performansıyla beğeni toplamıştı.

Sezon başında Galatasaray oyuncuyu yeniden kadroya katmak isterken de Beşiktaş da Gedson'a talip olmuştu.

Galatasaray'ın Portekizli oyuncu için ilgisinin sürdüğü ve Ocak ayında yeniden kadroya katmak istedikleri biliniyor. Ancak Gedson Fernandes hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Gedson Fernandes kumar mı oynuyor?

Ajansspor'da yer alan habere göre; Portekiz basınında Gedson Fernandes'in kumarhanede alkol alırken Benfica yöneticilerine yakalandığı iddia edildi.

Portekizli oyuncu yakalanmasının ardından kulüpte kadro dışı bırakılarak Benfica B takımına gönderildi.

Ne söylendi?

Ajansspor'un iddiasına göre; Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano şu ifadeleri kullandı:

"Gedson'un sabaha kadar alkol alıp kumarhanede yakalandığı haberi tamamen yalan.

Tek gerçek haber, Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson’un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi."

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