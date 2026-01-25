Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertli ekip, bu kapsamda Premier Lig devinin yıldızını gündemine aldı.

Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, yeni golcüsüyle hem Avrupa hem de Süper Lig'de başarı yakalamayı hedefliyor. Ancak, bu transfer operasyonunda iki ezeli rakip karşı karşıya...

Ne söylendi?

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Manchester City'de forması giyen Mısırlı santrfor Omar Marmoush'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığını onayladığı bildirildi.

vrupa'dan birçok takımın ilgisi bulunan Marmoush'un, transferi zor görünüyor. Fenerbahçe, bu transferde tüm şartlarını zorlayacak. Marmoush ile Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgileniyor ve kurmaylar bu operasyonu en kısa süre içerisinde sonlandırmayı amaçlıyor.

Performansı

Premier Lig devi Manchester City'nin, Wolverhampton'ı 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Marmoush, 6. dakikada perdeyi açtı. 45'te de yeni transfer Semenyo skoru belirledi. Marmoush, bu sezon takımı adına 2 gol attı.