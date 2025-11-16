Galatasaray’ın yıldızına çılgın teklif: Transferde kasa dolacak!

Sarı-Kırmızılı ekibin Fransız temsilcisi Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, gösterdiği müthiş performansla transfer piyasasına yeniden hızlı bir giriş yaptı.

Yıldız savunma oyuncusu için İngilizlerin dev kulübü transfer hazırlığında bulunuyor.

Ne söylendi?

Günün en bomba iddialarından biri İngiltere’den geldi. Ada basınına göre Liverpool, Galatasaray’la oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında hayran kaldıkları Wilfried Singo’yla ilgileniyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün Monaco’dan 30 milyon Euro’ya transfer ettiği 24 yaşındaki savunmacı için Premier Lig devinin 50 milyon Pound gibi bir bedeli gözden çıkarabileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan’a 1-0 yenilen ve salı günü de Umman’a konuk olacak Fildişi Sahili Milli Takımı’nın bu 2 hazırlık maçına davet edilmeyen Singo, hazırlıklarını Kemerburgaz’da devam ediyor.