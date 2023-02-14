Portekizli orta saha, Gaziantep FK maçının oynanacağı gün bir paylaşımda bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddettindeki depremin ardından yerli oyuncular kadar yabancı futbolcular da büyük üzüntü yaşıyor.

Galatasaray'ın orta sahası Sergio Oliveira da bu üzüntüyü paylaşanlardan biri.

Portekizli yıldız, Gaziantep FK maçı için sosyal medyaya girdi ve duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ne söylendi?

Instagram'dan hikâye paylaşan Oliveira, şu mesajı yazdı:

"Bugün Gaziantep FK ile oynayacaktık ama büyük bir trajedi yaşandı. Böyle bir felaketten sonra futbol ikincil duruma düşüyor.

"Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz."

Eğer deprem felaketi yaşanmamış olsaydı Galatasaray dün (13 Şubat Pazartesi) Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacaktı.

Ancak acı olayın ardından ligler ertelendi ve Gaziantep FK de ligden çekildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.