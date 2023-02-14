Deprem felaketinin ardından ara verilen Süper Lig'de bir süredir karşılaşmalar oynanmıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'de millî yas ilan edilmiş ve bununla birlikte Spor Toto Süper Lig de tatil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk yapılan resmî duyuruda liglerin bir hafta kaydırıldığını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır."

Ancak daha sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni bir açıklama geldi ve ligin hangi tarihte başlayacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ne zaman başlıyor?

Büyükekşi, liglerin başlayacağı tarihi şu sözlerle açıkladı: "Gördüğümüz kadarıyla acımız çok büyük. Enkaz altında hâlâ binlerce vatandaşımız var.

"Bu maçlarımızı (Süper Lig) 3-4 Mart tarihlerinden itibaren başlatmak için karar aldık. İnşallah o zamana kadar bu çalışmalar ve kulüplerimizin bu konudaki desteğiyle o tarihte başlatabiliriz diye umut ediyoruz."

Spor Toto Süper Lig'de hangi takımlar ligden çekildi?

Öte yandan TFF, depremin ardından ligden çekilme başvurusu yapan tüm kulüplerin taleplerini kabul etti. Buna göre Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Gaziantep FK; Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor; TFF 2. Lig'de Adıyaman FK ve Diyarbekirspor; TFF 3. Lig'de ise Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK ve Malatya Arguvan Spor ligden çekildi.

Söz konusu kulüpler, kalan maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayılacak ancak önümüzdeki sezon mevcut liglerinden mücadeleye devam edecekler.