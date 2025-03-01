Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'den şampiyonluk açıklaması! Menajerine söyledi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen, tüm odağını takımının şampiyonluğuna verdi.

Sarı-Kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde bulunuyor. Yıldız futbolcu için başta Premier Lig devi Manchester United olmak üzere birçok takım önümüzdeki yaz transfer döneminde devreye girecek.

Talimat verildi!

Bonservisinin bulunduğu Napoli ise Nijeryalı golcüyü sezon bitmeden satmak istiyor. Bunun için de Osimhen'in menajerine baskı yapıyor. Son günlerde yaşanan transfer hareketliliği üzerine Victor Osimhen'in menajerine talimat verdiği ifade edildi.

Osimhen ne dedi?

Osimhen'in menajerine, "Sezon bitmeden kimseyle görüşmem. Transferi değil Galatasaray'ın şampiyonluğunu düşünüyorum. Bu sezon elde edeceğimiz şampiyonlukla 5. yıldızı takacağız. 25. şampiyonluğu elde edeceğiz. Bu benim için de çok özel bir durum olacak. Tamamen buna odaklandım" dediği ifade edildi.

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Galatasaray da teklif yapacak

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osimhen'in satın alma opsiyonu 75 milyon Euro... 26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 27 karşılaşmada 20 gol atarken 5 de asist yaptı. Galatasaray Yönetimi de sezon sonunda Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye teklifte bulunacak.

Performansı

Cimbom'un Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon 19 Süper Lig maçında 14 gol atarken 4 asist katkısında bulundu. Osimhen'in toplamda 20 golü var.