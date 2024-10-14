Galatasaray'ın yıldızı, Madrid'de Arda Güler'in yeni takım arkadaşı oluyor

Galatasaray'ın yıldızı, Real Madrid'e katılıp Arda Güler ile takım arkadaşı olma yolunda...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Aslan'da ara transfer dönemine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi için reddedilmesi zor bir teklif kapıda...

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Yıldızlara yoğun ilgi

Avrupa'nın önemli ekiplerinin Süper Lig'in devlerine yönelik ilgisi sürüyor.

Yaz transfer döneminde birçok yıldızına duyulan ilgi gündem olan Galatasaray'ı ara transferde de zorlu bir mücadele bekliyor.

Real Madrid kapıda bekliyor

Galatasaray'ın kapısı, ara transfer döneminde reddedilmesi zor bir teklif ile çalınabilir.

Trendyol Süper Lig'den son olarak Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in ara transferde Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçeceği belirtiliyor.

Hem kulüp hem de oyuncu cephesinde reddedilmesi zor bir teklif gelebilir.

Davinson Sanchez sürprizi

2023 sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Davinson Sanchez, geldiği günden bu yana fark yarattı.

Sarı-Kırmızılı formayı giydiği günden bu yana Okan Buruk’un en güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı futbolcu ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in, Arjantin basınından Ole'ye dayandırdığı habere göre İspanya La Liga devi Real Madrid, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.