Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Türk oyuncuyla dünyaevine giriyor

Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira bir süredir beraberlik yaşadığı Devrim Özkan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Torreira, Devrim Özkan ile birlikte

Türk oyuncu aynı zamanda Galatasaray taraftarı

Yakında evlenecekleri söyleniyor

NE OLDU? 27 yaşındaki orta saha bir süredir, 25 yaşındaki Türk oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Torreira'nın mutluluğu belli oluyordu ancak o bu mutluluğu bir adım öteye taşımaya karar verdi.

DEDİKODU: Takvim'in haberine göre, aşklarını herkese duyuran Lucas Torreira ile Devrim Özkan evlilik kararı aldı.

DÜĞÜN NE ZAMAN? Yine iddialara göre, ünlü çift nikah masasına oturmak için Süper Lig'de sezonun bitmesini bekleyecek. Yaz aylarında İstanbul ve Uruguay'da iki düğün yapılacak.

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SIRADA NE VAR? Lucas Torreira, Galatasaray ile bir sonraki maçına 25 Kasım'da Alanyaspor karşısında çıkacak. Ardından 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya gelecekler.