İsmi Real Sociedad ile anılan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması geldi.

Galatasaray'da gündem Kerem Aktürkoğlu... Millî futbolcu, şampiyonluk sonrası ayrılık mesajı vermişti. 25 yaşındaki oyuncu için İspanya'dan Real Sociedad gündeme gelirken Kerem'in menajerinden açıklama geldi.

İspanyol basınına konuştu

Kerem'in menajeri William D'avila, AS'a yaptığı açıklamada, "Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" dedi.

Galatasaray, Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin ilgilendiği başarılı futbolcusu için en az 20 milyon euro'luk bonservis bekliyor.

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Kerem'in Galatasaray performansı

Kerem'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2020 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 59 gol attı ve 35 asist yaptı.

Aslan'ın beklentisi daha yüksek

Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad kulübünden toplamda 15 milyon euroluk bir teklif alan Galatasaray, milli futbolcu için 20 milyon euro talep ediyor.

Ajax'ın da yakından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu için önümüzdeki günlerde transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.