Galatasaray'ın formda yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı Sparta Prag maçında Avrupa'nın dev kulüpleri izledi.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, her geçen gün performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.

Millî futbolcu, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozu olmaya devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Sparta Prag'a karşı da etkili bir oyun ortaya koyan Barış Alper Yılmaz'ın dün akşamki mücadelede önemli takipçileri vardı.

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İtalyan ve İngiliz devleri geldi

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz'ı dün akşamki Sparta Prag maçında Avrupa'dan kulüplerin görevlendirdiği scoutlar özel olarak takip etti.

İtalya'dan Lazio ve Milan, İngiltere'den Arsenal ve Tottenham için genç oyuncuyu izleyen gözlemciler, Barış Alper'in Sparta Prag performansını kulüplere raporladı.

20 milyon euro!

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın bonservis ücreti de belli oldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, 2000 doğumlu millî oyuncuya 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis değeri biçtiği bildirildi.

Yıldız kanat oyuncusunun yaz transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.