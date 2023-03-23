Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki gerçekler ortaya çıktı

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayı giydikçe fiyatı düşecek.

Galatasaray, Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro ödedi

Oyuncunun serbest kalma bedeli 35 milyon euro belirlenmişti

İtalyan basınından Zaniolo'nun sözleşmesiyle ilgili bir iddia geldi

NE OLDU? Roma'da yaşadığı mental zorlukların ardından takımdan ayrılmak isteyen Nicolo Zaniolo, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılar ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan ve bir sonraki satışından Roma'ya %20 pay verilecek olan oyuncunun serbest kalma bedeli 35 milyon euro olarak belirlenmişti. Ancak İtalyan basınından bu konuyla ilgili bir iddia geldi.

ZANIOLO'NUN SÖZLEŞMESİNDEKİ DETAY NE? La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.

SIRADA NE VAR? Milli aranın ardından Galatasaray ile Süper Lig sahnesine dönecek olan Zaniolo, takımının liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmasına yardım ederek sezon sonunda şampiyonluk yaşamayı umacak.