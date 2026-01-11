Galatasaray’ın yeni transferi için açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Süper yetenekli biri değil’

Borussia Mönchengladbach'ın U19 Takımı'nda oynayan ve Galatasaray'la anlaşan Can Armando Güner'in kısa süre içerisinde Sarı-Kırmızılı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu gelişmenin ardından Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schöreder, Can Armando Güner hakkında olay ifadeler sarf etti.

Schöreder, Güner'in İstanbul'a gidişiyle ilgili bir bilgileri olmadığının altını çizerken şöyle konuştu:

"O bir süperstar değil, sahip olduğumuz diğer birçok yetenek gibi yetenekli bir oyuncu. Güner’in İstanbul’a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Son iki gün bizi şaşırttı çünkü hiçbir şey almadık. Sadece basından duyuyoruz. Bizden bir şey isteyen varsa tüm telefon numaralarımız ve e-posta adreslerimiz sitemizde mevcut.”

Alman basınından Rheinische Post’un haberine göre ise 18 yaşındaki futbolcu hastalık izni alarak U19 takımı ile idmana çıkmadı. Öte yandan Schröder sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni bir bilgi yok; oyuncu hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri. Yine de onu kaybetmek Gladbach için acı verici olurdu."

Bild'in haberine göre; Galatasaray, Can Armandı Güner'le 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.