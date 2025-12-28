Galatasaray’ın yeni golcüsü Fransa’dan! Transfer görüşmeleri başladı

Üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken golcü konusunda yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Ne söylendi?

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’ın, Marsilya forması giyen ve Fransa’da doğmasına rağmen Cezayir Milli Takımı’nı tercih eden Amine Gouiri’yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre, ekim ayından beri omuz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Amine Gouiri, Olympique de Marseille ile sahalara dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray ise bu durumdan kış transfer döneminde tam anlamıyla faydalanmayı istiyor.

Haberin detaylarında; Galatasaray 25 yaşındaki Cezayirli forveti öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirledi. Okan Buruk, Gouri'nin profilini beğeniyor ve Mauro Icardi'nin yerine geçebileceği vurgulanıyor.

Cezayir Milli Takımı’nda 19 kez forma giyen ve altı gol atan Gouiri, Marsilya'ya Ocak 2025’te transfer oldu. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel değeri 28 milyon avro olarak dikkat çekiyor.