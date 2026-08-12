Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden Al Hilal, transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgiye göre Galatasaray'da Osimhen'i sordu. Habere göre Türk futbolunun rekortmen kulübü, Nijeryalı golcüsünün 65 milyon euro karşılığında ayrılmasına izin vermeye hazır.

Ancak bunun için önce iki şartın yerine gelmesi gerekiyor: Al Hilal'in öncelikle Osimhen'i bu transfere ikna etmesi, ayrıca 19 kez şampiyon olan ekipte Real Madrid'in efsane golcüsü Karim Benzema'nın da yer açması gerekecek gibi görünüyor.

Daha önce Wolfsburg forması da giyen Osimhen, İtalyan ekibiyle arasının açılmasının ve ardından Türkiye'de kiralık olarak başarılı bir performans sergilemesinin ardından ancak 2025 yazında SSC Napoli'den İstanbul'a kalıcı olarak transfer olmuştu.

Son dönemde Osimhen'in ardından Süper Lig'e uluslararası alanda büyük yıldızlar da geldi. Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılmasının ardından Trabzonspor'a katıldı, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ise çarşamba günü Romelu Lukaku'nun Napoli'den transfer edildiğini açıkladı.