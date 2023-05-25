Arjantinli yıldız Di Maria, önümüzdeki sezonki planlamasını yaptı.

NE OLDU? Di Maria, geçen yaz Juventus ile bir yıllık sözleşme imzaladı ve iki tarafın anlaşması halinde sözleşmenin bir yıl daha opsiyonu bulunuyordu.

Ancak Arjantinli futbolcu, Şubat ayında yaptığı açıklamada bu durumu kulüple görüşmediğini söyledi.

GOAL, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Di Maria'nın Juventus ile önümüzdeki sezon için bir anlaşma yapılmayacağını doğrulayabilir.

BÜYÜK RESİM: Di Maria, Juve için toplamda 38 maça çıkarken kulüp için yoğun geçen sezonda 25 maça ilk 11'de başlayabildi.

Torino ekibi, Serie A'da 15 puanlık bir ceza aldı ve daha sonra bu ceza, 10 puana düşürüldü.

Bu ceza, Juventus'un önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacağı anlamına geliyor.

VE DAHA FAZLASI: 35 yaşındaki oyuncunun bir sonraki transfer adımına henüz karar vermediği şimdilik ortada, ancak gelecek sezon için Juventus'tan ayrılma planı yaptığı aktarılıyor.

Rosario Central'a katılmak için Arjantin'e döneceği konuşulan Arjantinli yıldızın, ülkesinin 2024'te Copa America kadrosunda yer almak için Avrupa'da kalmak istiyor ve bu nedenle, Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüksek görünüyor.

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DI MARIA İÇİN SIRADA NE VAR? Real Madrid'in eski yıldızı, Pazar günü sezonun sondan bir önceki Serie A maçında AC Milan ile karşılaştıklarında Juventus adına sahada olmayı umuyor.