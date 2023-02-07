İtalyan futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye destek verdi.

NE OLDU? Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı.

Yaşanan büyük doğal afet sonrasında, ortaya yürek burkan görüntüler çıktı ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok insanımız var ve can kayıplarımız her geçen sürede artıyor.

Bunun üzerine, dünyanın birçok yerindeki sporcular Türkiye'ye yönelik destek mesajlarını gönderdiler.

Destek mesajlarını gönderen futbolculara, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Roma'nın futbolcusu Nicolo Zaniolo da eklendi.

Deprem felaketi yaşanmasaydı, muhtemelen şu anda Türkiye'de olma ihtimali olan futbolcu, ülkemizde yaşananlar olaylar hakkında Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı.

IG

Özellikle İtalyan medyasında, Galatasaray'a geleceği konuşulan Zaniolo'nun transferi, yaşanan deprem felaketi sonrasında şimdilik askıda bekliyor.

Galatasaraylılar ise futbolcu için duydukları heyecanı şimdilik bir köşeye bıraktılar.

Türkiye, yaşanan büyük depremler sonrasında 7 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.